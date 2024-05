Casa del Fanciullo, presto una fattoria per la “pet therapy”: dono di Rotaract e Rotary

La pet therapy fa bene a tutti, anche ai bambini. Saranno proprio i piccoli della storica realtà piacentina della Casa del Fanciullo i beneficiari del progetto che verrà realizzato grazie al contributo dei Rotaract di Piacenza e Fiorenzuola e dei sette Rotary piacentini.

una fattoria “a sei zampe”

Si chiama “Fattoria a sei zampe” e sorgerà vicino alla sede di Ivaccari dove si trova la comunità residenziale per minori e la scuola primaria paritaria. Verranno costruite delle casette che ospiteranno diversi animali con i quali i bambini potranno avere un contatto, assistiti da medici esperti e godere della pet therapy per il proprio benessere. L’annuncio lo ha dato Lorenzo Pancini, presidente del Rotaract Piacenza capofila dell’iniziativa, durante la visita effettuata sul luogo insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte.

un progetto che ha radici lontane

“Un progetto che non parte certo quest’anno – ha spiegato Pancini – la nostra partecipazione con la Casa del Fanciullo ha radici profonde e infatti lo scorso anno avevamo già donato un’aula multimediale. Questa volta ci siamo impegnati nel finanziare la realizzazione di questa fattoria didattica nella quale i ragazzi della comunità educativa Tandem e della scuola, specialmente quelli che presentano bisogni educativi speciali, potranno usufruire di interventi assistiti di pet therapy con gli animali”. Verranno stanziati ben 10mila euro, come ha aggiunto Luigi Swich, presidente del Rotary Piacenza: “Il Rotaract Piacenza mi aveva proposto questa idea già un anno fa, molto ambiziosa e che per questo è stata approvata da tutto il gruppo Rotary piacentino più i due Rotaract dei giovani, siamo tutti uniti per un progetto davvero importante. Sarà a vantaggio di tutti i bambini del mondo della Casa del Fanciullo, ne trarranno grandi benefici e ne godranno anche gli animali stessi. Un’iniziativa che ha a che fare con ambiente e natura e per questo si inserisce in pieno nelle azioni del Rotary International, tanto che il Distretto 2050 di cui facciamo parte ha dato il proprio concreto contributo per assicurare i 10mila euro, un aiuto corale per le giovani generazioni che rappresentano il nostro futuro”.