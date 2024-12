Concerto in onore di padre Gherardo, il regalo della Casa del Fanciullo a Piacenza

Venerdì 13 dicembre alle 20.30 nella basilica di Sant’Antonino a Piacenza si terrà la diciannovesima edizione del concerto “In coro per padre Gherardo”. L’evento, organizzato dalla “Casa del Fanciullo”, vuole essere un momento per ricordare la figura di padre Gherardo nel giorno di Santa Lucia, data a cui viene attribuita la fondazione ufficiale della Casa del Fanciullo nel 1948.

Il concerto “In coro per Padre Gherardo” vuole essere il regalo della Casa del Fanciullo alla città di Piacenza in preparazione del Santo Natale.

Il coro della Scuola primaria è formato da bambini fortunati, attenti all’inclusività dei compagni con bisogni speciali, che vogliono ricordare l’impegno, sempre vivo, della Casa del Fanciullo verso i più fragili.

La musica è un importante strumento educativo alla Casa del Fanciullo, con cori per bambini e adolescenti che promuovono l’inclusione. La struttura è anche un Centro educativo tandem e una Comunità residenziale per giovani in difficoltà socio-economica.

le esibizioni

La serata, presentata da Rita Nigrelli, vedrà esibirsi il coro di voci bianche padre Gherardo, composto dai bambini delle classi terza, quarta e quinta, e il coro piccoli cantori di padre Gherardo, formato dai bambini delle classi prima e seconda della Casa del Fanciullo, entrambi diretti dal M° Giorgia Maggi. Si esibirà inoltre il coro Spirit gospel choir diretto dal M° Andrea Zermani che ha generosamente accettato di partecipare all’evento e il piccolo coro adolescenti sempre diretti dalla M° Giorgia.

Durante la serata sarà anche consegnato un riconoscimento da parte della Casa del Fanciullo; questo vuole essere un modo per ricordare e sostenere l’impegno e i valori di chi, anche oggi, seguendo l’esempio di Padre Gherardo, dedica la propria esistenza all’infanzia affinché sia accolta, protetta, “curata”, amata e aiutata a crescere.

Il premio viene consegnato a persone singole e/o associazioni e il destinatario sarà svelato durante la serata.