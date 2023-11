Con Monopoly Piacenza solidarietà alla Casa del Fanciullo grazie a Conad

Far divertire e dare una opportunità di aggregazione, ma anche promuovere Piacenza e soprattutto dare solidarietà ai ragazzi della Casa del Fanciullo.

Si possono raggiungere tutti questi obiettivi anche con un gioco in scatola.

E’ l’edizione speciale e in tiratura limitata di “Monopoly edizione Piacenza”, che grazie a Conad è disponibile nei punti vendita di città e provincia . Per ogni Monopoly acquistato Conad Centro Nord donerà 1 euro a favore della Casa del Fanciullo per il suo progetto PED PET – Pedagogia con gli animali. Da vent’anni l’équipe educativa della Casa del Fanciullo sviluppa progetti educativi con gli animali per minori fragili e non solo. Educatori a 2 e 4 zampe aiutano chi ne ha più bisogno, a stare bene con sé e con gli altri.

“Un pezzo da collezione pensato per poter offrire un regalo originale a tutti i piacentini. Un tributo quindi alla città e un modo per poter rivivere un pezzo storico della memoria di molti in maniera unica – sostengono Sonia Fumagalli e Angela Silva socie imprenditrici di Conad Centro Nord -. “Inoltre siamo particolarmente orgogliosi di poter collaborare con la Casa del Fanciullo ed essere così d’aiuto anche al tessuto sociale della nostra comunità”.

La Coop. Soc. Casa del Fanciullo è una storica realtà piacentina che da oltre 70 anni si occupa di educazione, prevenzione al disagio minorile, sostegno ai più fragili. Realizza tutto questo attraverso tre settori: una scuola primaria paritaria, un centro socio-Educativo semiresidenziale per scuole medie e superiori, una comunità residenziale per minori. A queste aree si affiancano: attività estive; progetti educativi nelle scuole; ricerca e sperimentazione continua di metodologie educative efficaci; percorsi di Pet therapy; servizi di mediazione familiare e consulenze psico – pedagogiche.

“La Casa del Fanciullo, nei suoi oltre settanta anni di storia, ha sempre cercato di offrire il meglio ai minori e alle loro famiglie andando alla ricerca di metodologie educative efficaci e innovative e tessendo reti con il territorio.” afferma Maria Scagnelli, presidente della cooperativa Casa del Fanciullo e continua: “Quest’anno, per restare nell’ambito di metodologie innovative, la Casa del Fanciullo festeggia vent’anni di Interventi Assistiti con gli animali. Le attività educative con gli animali sono una metodologia efficace, finalizzata a migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita dei minori che, nonostante le loro fragilità, riescono a mettersi in gioco in una relazione priva di giudizio. Siamo lieti e grati che Conad ci aiuti a implementare il nostro lavoro a 6 zampe”.