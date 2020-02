Storia e informazioni sugli alberi, installate le schede ai giardini Margherita

La storia dei giardini Margherita e le informazioni sulle specie arboree. E’ l’obiettivo della iniziativa “Giardini da vivere”, realizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con numerose realtà del territorio, presentata dall’assessore alla Partecipazione Luca Zandonella e che prevede l’installazione di targhe illustrative. Sono intervenuti anche gli agronomi Marilena Massarini e Paolo Iacopini in rappresentanza dell’associazione Laureati in Scienze agrarie e forestali, nonché i tecnici dell’Ufficio Verde.

