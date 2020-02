Piromane in azione nella notte. Garage, cassonetto e auto dati alle fiamme a La Verza e Pittolo

Pare esserci l’azione di un piromane dietro i tre incendi avvenuti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio a Piacenza.

Un garage, un cassonetto e un’auto sono infatti stati dati alle fiamme nel giro di due ore, presumibilmente tra le 3 e le 5 del mattino. È accaduto a La Verza, dove qualcuno ha appiccato il fuoco ad alcuni oggetti in un garage nei pressi di un’abitazione. Una volta sul posto, i vigili sono stati allertati da un’altra chiamata, sempre nelle vicinanze, che informava come a bruciare fosse questa volta un cassonetto dell’immondizia. Infine, ecco che un’auto è stata data alle fiamme in via Galilei a Pittolo. Episodi che hanno allarmato non poco i residenti delle aree limitrofe. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.