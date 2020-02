Ragazzo cade in Po, due passanti lo vedono e lo salvano dalle acque

Sono ancora da chiarire i dettagli di quanto accaduto poco dopo le 16.00 sul Lungo Po cittadino, all’altezza del pontile della Map. Un giovane sarebbe caduto nelle acque del fiume, ma sarebbe stato notato da alcuni passanti, che fortunatamente lo hanno raggiunto e recuperato, salvandolo.

Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere il ragazzo, che non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia sta invece cercando di ricostruire l’accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

