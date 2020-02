Ritratto di Signora, 23 anni fa il furto che rimane un giallo

19 febbraio 1997. Anche 23 anni fa era un mercoledì. Un aiutante dei custodi notò che il quadro di Klimt non era più in Galleria. “Il quadro l’ho visto martedì pomeriggio alle cinque e dieci, prima di finire il mio turno – raccontò a Libertà – ma quando la mattina successiva (il 19 febbraio, dunque esattamente 23 anni fa) ho ripreso servizio, alle dieci in punto, ho fatto un giro nelle sale ed ho notato subito che non era più appeso alla parete. Ho avvertito le persone che dovevo avvertire (uno dei custodi ndr.) ma mi è stato spiegato che probabilmente era stato preso in consegna dai restauratori. E da quel momento ho smesso di preoccuparmene”.

23 anni dopo, mercoledì 19 febbraio 2020, il prezioso dipinto è ricomparso, ma non si è ancora risolto il giallo attorno alla sua scomparsa. Sabato prossimo su Telelibertà andrà in onda alle 20.30 una puntata speciale di “Provincia Thriller” dedicata a questo mistero.