Raccolta tappi, donati otto cuscini al reparto di Rianimazione

Otto cuscini sono stati donati dal reparto di Rianimazione dell’ospedale di Piacenza dalla Confraternita della Misericordia. I posizionatori, in microsfere di polistirene, sono utili per il corretto posizionamento dei pazienti, in modo da evitare o limitare la formazione di piaghe da decubito.

Carlo Ferrari, a nome della Misericordia, ricorda: “I cuscini sono stati acquistati grazie alla raccolta dei tappi, cui hanno contribuito medici e infermieri di questo reparto. Per noi è importante testimoniare la nostra vicinanza alla loro attività con questo gesto”. La raccolta dei tappi non si ferma: chiunque volesse contribuire, può rivolgersi alla sede della Confraternita, alla Besurica (via Louis Braille 9). “Abbiamo già chiesto ai professionisti di questo reparto di indicarci altri bisogni: se i piacentini contribuiranno ancora a portare tappi, potremo continuare a sostenere la Rianimazione, che svolge un ruolo importante per la comunità”.

A ricevere gli otto cuscini, a nome dell’equipe, è stata la dottoressa Chiara Belluardo: “Vogliamo davvero ringraziare tutti i volontari per questo dono, di cui potranno beneficiare i nostri pazienti”.