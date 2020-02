Ministro De Micheli: “Piacenza non rientra nella zona rossa, in arrivo aiuti per le imprese danneggiate”

“Per ora Piacenza non rientra nella zona rossa perché non sono stati registrati contagi autoctoni. Tutti i casi in carico all’ospedale di Piacenza sono collegati al focolaio lodigiano” – lo ha sottolineato il ministro piacentino alle infrastrutture Paola De Micheli intervenuto stamattina, 24 febbraio, in un vertice convocato in Prefettura, a Piacenza. De Micheli invita i cittadini a rispettare le linee guida dettate dal Ministero della Salute: “Chi fosse entrato in contatto con i contagiati, anche se asintomatico, dovrebbe restare a casa in attesa di ulteriori valutazioni per evitare così il diffondersi del virus”. Il ministro ha fatto il punto anche sui danni economici che il coronavirus ha già provocato: “Il Governo provvederà nelle prossime ore a mettere in campo le risorse necessarie per proteggere aziende e lavoratori”. De Micheli ha ricordato che, nel caso la situazione peggiorasse nella nostra provincia, è tutto pronto per assumere misure più restrittive”. Ha poi rassicurato la popolazione sul centro di quarantena preventiva a San Polo di Podenzano che potrebbe essere allestito negli appartamenti militari collegati all’aeroporto di San Damiano: “Ieri abbiamo effettuato un sopralluogo e qualora si rendesse necessario il suo utilizzo occorrerebbero alcuni rapidi interventi ma sarebbe comunque il luogo più sicuro della provincia”.

