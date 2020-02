Vandali in azione nel cantiere del sottopasso delle elementari

Qualche vandalo, nella nottata di sabato scorso a Fiorenzuola, ha distrutto il cantiere situato lungo gli scivoli del sottopasso delle scuole elementari. I blocchi di materiale lapideo che erano stati posizionati ben ordinati nel cantiere (per essere poi montati in questa settimana) sono stati rovesciati, e alcuni si sono anche rotti. Anche a causa di questo episodio nel capoluogo valdardese sono in tanti ad invocare più controlli e telecamere di sicurezza.

Quanto al cantiere del sottopasso, i lavori sono iniziati la scorsa settimana: il vecchio scivolo viene rimosso e messo su un lato, non più realizzato in cemento (antiestetico) ma con pavimentazione in pietra, antisdrucciolo. Quella appunto che è stata dispersa e in parte distrutta. L’intervento ha un costo di 21mila euro ed è stato finanziato dal Comune con una parte dei fondi provenienti dal Ministero dell’Interno.