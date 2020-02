Due cani rinchiusi in pollaio fatiscente, intervengono le guardie Enpa

Le guardie zoofile Enpa di Piacenza hanno trovato e sequestrato due cani tenuti in condizioni di pesante degrado da una anziana all’esterno di un’abitazione di una frazione di Fiorenzuola.

Entrambi si trovavano in un pollaio fatiscente, in mezzo alle deiezioni proprie e di altri animali come oche e galline. Uno era rinchiuso in uno spazio angusto, l’altro era legato a una catena corta in una zona senza riparo né copertura.

In via cautelativa, i due cani sono stati sequestrati penalmente e affidati al canile di Fiorenzuola, gli atti sono ora al vaglio della Procura per il proseguo di competenza. Intanto la proprietaria è stata sanzionata.

