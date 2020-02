Ancora un incidente a Mottaziana: dopo il tamponamento si ribalta in un canale

Grande paura questa mattina lungo la provinciale di Borgonovo, all’altezza di Mottaziana. Intorno alle 8 infatti, due vetture, un pick-up Mitsubishi e un furgone, entrambe dirette verso Piacenza, sono entrate in collisione. Ancora da accertare le cause del tamponamento che ha provocato l’uscita di strada della jeep che si è cappottata in un canale ai margini della carreggiata. Il conducente se l’è cavata con ferite e traumi non troppo gravi ed è stato condotto all’ospedale dove è stato medicato. Sul posto anche i carabinieri di Sarmato per i rilievi di legge.

