“Agente sequestrato nel reparto da cinque detenuti”: la denuncia del sindacato Uspp

“Un agente del carcere di Piacenza sequestrato al’interno di un reparto da alcuni detenuti che chiedevano di parlare con la sorveglianza per futili motivi”: la denuncia arriva dal sindacato Uspp. Il segretario regionale Gennaro Narducci aggiunge che nemmeno l’intervento del comandante di reparto è servito a calmare gli animi, anzi contro di lui sarebbero stati scagliati oggetti. L’agente, in base a quanto riferito dal sindacato, sarebbe stato fatto uscire dal reparto dopo alcune ore fortunatamente incolume e gli stessi detenuti, durante la notte, avrebbero inscenato un altro evento critico che ha richiesto l’intervento del personale. Il primo episodio si è verificato intorno alle 17 di ieri, sabato 29 febbraio.

Il sindacato, alla luce di quanto accaduto, chiede mezzi di intervento “contro detenuti che per futili motivi mettono a soqquadro i reparti” e invita la direzione “ad attuare un piano di pronto intervento in caso di situazioni critiche e a fornire strumenti idonei al personale per fronteggiare le emergenze quotidiane”.

