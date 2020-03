Fiorenzuola, tamponamento sulla via Emilia. Tratto chiuso. Camion in fiamme in A1, code

A causa di un incidente stradale, un tratto di via Emilia di Fiorenzuola è stato temporaneamente chiuso al traffico, dal km 238,5 al km 240, in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato all’interno del centro abitato. Si tratta di uno scontro tra un’auto e un furgone, avvenuto nella prima mattina di lunedì 2 marzo.

In mattinata si è verificato un incidente anche sulla A1, tra il casello di Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Il rimorchio di un camion è andato in fiamme all’altezza del km 85+700. Si sono formati 6 km di coda, in diminuzione. Il traffico scorre su due corsie.