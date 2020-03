Il sindaco Barbieri richiama i cittadini al senso di responsabilità: “Contagi in aumento, adottiamo atteggiamenti corretti”

“Richiamo ancora una volta noi tutti al rispetto di due concetti base, cioè il principio di consapevolezza e di responsabilità”. Lo scrive stamattina, 2 marzo, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. “Dobbiamo essere consapevoli del fatto che, seppure a fronte di un virus non letale, il numero dei contagiati e delle persone in auto-isolamento è prevedibilmente in aumento e questo significa che dobbiamo impegnarci con tutti i comportamenti corretti volti a contenere la diffusione dell’epidemia” – prosegue il primo cittadino.

Barbieri spiega che oggi è un’altra giornata particolarmente intensa: “Come potete ben immaginare siamo alle prese non solo con la fase emergenziale sanitaria e con i problemi di natura economica che gravano sul territorio, ma dobbiamo anche occuparci delle parte interpretativa legata ad alcuni settori non chiari del decreto ministeriale di ieri. A tal proposito vi confermo che sono in atto confronti tra le varie amministrazioni per evadere le richieste di chiarimento nel più breve tempo possibile”.

Da qui anche il richiamo al senso di responsabilità. “Non sottovalutiamo le misure prescrittive! Rispettiamole per noi, per i nostri cari e per l’intera collettività” – conclude il sindaco.