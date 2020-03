Antivirus Festival: il primo evento virtuale a prova di Covid-19

In diretta Facebook

Combattere la noia e sconfiggere l’allarmismo. Sono questi gli obiettivi alla base dell’Antivirus Festival che andrà in scena lunedì 9 marzo dalle ore 21 sulla pagina Facebook Fillmore Festival, un’associazione giovanile di Cortemaggiore. “L’idea è molto semplice – spiegano i promotori piacentini – in periodo di quarantene e socialità azzerata a causa del Coronavirus vogliamo far divertire e dare visibilità a tanti bravi artisti. Che sia musica, comicità, letteratura o qualsiasi altra forma espressiva”.

L’esordio dell’evento virtuale, quindi, si terrà grazie a sei artisti che si collegheranno uno dopo l’altro dalla loro abitazione o dai posti più disparati (ma senza aggregazione nel rispetto dei divieti vigenti) e allieteranno la serata degli internauti piacentini con le loro esibizioni: Mikeless, Maddalena Conni, Joe Croci, Valerio Airò, Alessandro Colpani e la band Santamaddalena. Vista l’ampia adesione, l’Antivirus Festival proseguirà anche martedì 10 e mercoledì 11 marzo, sempre dalle ore 21.