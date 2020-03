Da 15 a 33: raddoppiano i letti in terapia intensiva a Castel San Giovanni

Prosegue, da parte della Regione lo sforzo per potenziare la rete ospedaliera, incrementando il numero dei posti letto in terapia intensiva. La prima provincia interessata è quella piacentina, maggiormente colpita dall’infezione di Covid-19, dove è previsto – già a partire da oggi, sabato 7 marzo, con l’ospedale di Castel San Giovanni – il raddoppio delle postazioni di terapia intensiva, che passeranno da 15 a 33 (oltre le 9 postazioni per l’attività ordinaria, extra Coronavirus).

