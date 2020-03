“Non c’è emergenza acqua all’ospedale di Castello”. L’Ausl rassicura i cittadini

Non c’è emergenza acqua all’ospedale di Castel San Giovanni. Lo specifica l’Ausl sul proprio profilo Facebook.

“Ringraziamo tutti i cittadini che si sono attivati in queste ore per portare acqua all’ospedale di Castel San Giovanni, ma vogliamo rassicurare la popolazione. Dopo un doveroso controllo, abbiamo appurato che non ci sono problemi di scorte per i pazienti e gli operatori del presidio della Valtidone. Quindi non è necessario alcun aiuto in questo senso”.