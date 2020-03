“Non fatevi prendere dall’angoscia”. Il sindaco Patrizia Barbieri esorta i piacentini: “Cerchiamo la serenità”

“Eccomi qui. Non sono in forma smagliante, ma nel complesso sto bene”. E’ il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, in isolamento per positività al contagio da Coronavirus, a scriverlo su Facebook nella serata di venerdì 6 marzo rivolgendosi ai concittadini, aggiornandoli sull’epidemia e soprattutto spronandoli a impegnarsi per limitare le occasioni di contagio.

“Già nella scorsa settimana, lavorando in stretto contatto con l’Azienda Sanitaria e avendo acquisito le corrette informazioni, vi avevo anticipato che questo fine settimana avrebbe visto ancora un trend numerico in crescita e quindi non vorrei che vi faceste prendere dall’angoscia – sottolinea il primo cittadino -. Purtroppo era stato previsto, ed è per questo che mi ero permessa allora e mi permetto ancora di richiamarvi al rispetto di tutte le prescrizioni e al puntuale adempimento del Dpcm. Prima superiamo la fase critica e prima potremo riacquistare i nostri ritmi quotidiani e la serenità. Leggerete sui giornali che c’è anche un piccolo segnale positivo per la nostra provincia, quello che potrebbe essere l’inizio di un trend di rallentamento. I numeri crescono, come previsto, ma un po’ più lentamente. Continuiamo ad impegnarci per limitare le occasioni di contagio.

Durante la videoconferenza (di venerdì 6 marzo sera, ndr) è emerso appieno, ancora una volta, il lavoro di sistema che la sanità piacentina e le istituzioni stanno portando avanti. Vi sono davvero vicina conclude Barbieri esortando i piacentini -. Cerchiamo di mantenere sempre consapevolezza e la giusta dose di serenità”.