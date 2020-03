Il sindaco Barbieri torna a parlare dopo l’approvazione del decreto: “Non lasciatevi spaventare dai social”

E’ tornata a parlare, questa mattina, domenica 8 marzo, il sindaco e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri. Costretta a casa a causa della positività a Coronavirus, il primo cittadino ha postato sulla propria pagina Facebook le prime considerazioni dopo l’approvazione del decreto che in nottata ha sancito provvedimenti più stringenti per le zone più colpite da Covide-19.

“Carissimi, non lasciatevi spaventare da chi si sfoga sul web e sui social creando allarmismo. Fidatevi solo delle fonti ufficiali. Stiamo chiedendo alcuni chiarimenti sul nuovo decreto e a breve pubblicherò una sintesi in punti per rendere tutto più chiaro” ha scritto la Barbieri a fronte della grande incertezza che in queste ore sta contraddistinguendo l’opinione pubblica a fronte dei nuovi provvedimenti.