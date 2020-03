Un altro sindaco in quarantena: Lodovico Albasi in attesa del tampone Covid-19

Ancora un sindaco in quarantena: si tratta del primo cittadino di Travo Lodovico Albasi che, attraverso la sua pagina Facebook, ha comunicato di trovarsi ora in isolamento alla luce delle sue condizioni di salute.

Vi informo che, avendo da ieri febbre elevata, ho provveduto a contattare l’AUSL di Piacenza che ha disposto la mia quarantena in attesa di effettuare il tampone per il COVID-19. Sarà mia premura tenere informati tutti in merito agli sviluppi – si legge sul comunicato -.

In questo momento in cui le normative ministeriali definiscono anche per la Provincia di Piacenza una maggiore soglia di attenzione e l’inserimento in zona di grande sorveglianza sono a chiedere a tutti una maggiore collaborazione e senso di responsabilità.

Non riesco ad esprimere l’amarezza per questa quarantena che mi impedisce di essere presente in questo momento così difficile per il nostro Comune e per l’intera Nazione ma vi garantisco che resterò in collegamento con i colleghi Amministratori e con i dipendenti per garantire la gestione dei servizi e dell’emergenza COVID-19”.