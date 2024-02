Da piazza Trento fino alla Pietra Parcellara: a Travo le riprese di “Drive Up”

Anche se piove e le nuvole basse nascondono il panorama, Travo resta comunque una location ideale per film, spot pubblicitari o trasmissioni televisive.

È il caso del programma di motori Drive Up – condotto su Italia 1 dal dj Ringo e Alessia Ventura – che è arrivato sulle rive del Trebbia per illustrare le caratteristiche (anche con prove su strada) del suv ibrido Sportequipe 8.

La troupe di Mediaset ha occupato per tutta la mattinata piazza Trento, eccezionalmente chiusa al traffico, sotto un pioggia battente e la curiosità dei travesi. Dopo alcune riprese dell’auto davanti al castello Anguissola (anche con l’uso di un drone), le telecamere hanno seguito l’auto – col supporto della polizia stradale di Piacenza – fino al castello di Statto e poi verso la Pietra Parcellara, fino a testare il suv in una prova su sterrato, scendendo in riva al Trebbia.

Le immagini serviranno ad illustrare i pregi del suv nella nuova edizione del magazine di SportMediaset, che sarà trasmessa dal 9 marzo ogni sabato pomeriggio. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Travo Lodovico Albasi. Per vedere in tv la puntata con le immagini del servizio realizzato a Travo, l’appuntamento sarà il 23 marzo alle 13.40 su Italia 1.