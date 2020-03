I sindacati: “Seta adotti le misure precauzionali anti Coronavirus”

“Le misure adottate da Seta per prevenire il contagio da Coronavirus non sono sufficienti. Chiediamo il pieno rispetto delle norme precauzionali anti Covid-19”.

Con queste parole Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Ugl e Faisa Cisal, chiedono che Seta (gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza) “si omologhi urgentemente alle misure straordinarie, peraltro già adottate anche da altre aziende di trasporto pubblico locale”. Le norme, riportate in una nota firmata dalle cinque sigle sindacali, sono le seguenti:

-utilizzare le porte centrali e posteriori per la salita e discesa dei passeggeri, apporre cartelli informativi sulle porte anteriori dei veicoli

-separare a bordo l’accesso alla zona autista con catena di plastica, fettuccia, nastro o altro, con relativo cartello di divieto di superamento zona per evitare contatto ravvicinato dell’operatore di esercizio con eventuali soggetti infetti,

-sospensione della vendita biglietti a bordo e dell’attività di verifica titoli di viaggio

-distribuzione di un kit di emergenza con dotazione di almeno tre mascherine, guanti monouso e boccetta disinfettante (per eventuale soccorso, sia di passeggeri a bordo che colleghi in ambito lavorativo che si sentissero male e manifestassero i sintomi d’infezione da Coronavirus)

-chiediamo inoltre di mettere a disposizione di tutto il personale in tutte le sedi o depositi e tutti i settori (viaggiante operai e impiegati) gel o disinfettante alcolico adeguato da utilizzare all’inizio e al termine del servizio.

“Chiediamo al prefetto Maurizio Falco – si legge nella nota – di imporre a Seta queste misure perché quelle che ha già adottato non sono sufficienti”.

Il comunicato sindacale