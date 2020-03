Accesso alla biblioteca on line e Spid da casa. Le opportunità per i cittadini

Dai servizi anagrafici allo stato civile, passando per le pratiche degli uffici tecnici e quelle della polizia locale. Nell’ottica della prevenzione e del contrasto al contagio da Coronavirus, l’amministrazione comunale invita i cittadini, laddove possibile, a non raggiungere fisicamente gli sportelli aperti al pubblico, ma a utilizzare le procedure a distanza o telefoniche. In particolare, accedendo alla pagina del sito web www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/servizi-online i cittadini possono individuare tutte le opportunità in base alle necessità e quindi operare da casa tramite computer collegato alla rete internet.

“In questo momento particolarmente delicato per la nostra comunità – sottolinea il vicesindaco e assessore con delega alla smart city, Elena Baio – vorrei ricordare, oltre agli altri servizi on line del nostro Comune, due importanti possibilità: l’accesso alla biblioteca online e la possibilità di ottenere le credenziali Spid senza recarsi ad alcuno sportello. E’ importante più che mai che i cittadini utilizzino tutti gli strumenti digitali online disponibili tramite il portale del Comune. Se non vi sono scadenze stringenti è opportuno evitare di andare personalmente agli sportelli comunali, utilizzando in via prioritaria le risorse disponibili sul web. Si tratta di una opportunità che i cittadini hanno anche nell’ordinario, ma che oggi torna utile ricordare per il bene comune”.

L’elenco dei servizi online disponibili sulla pagina web del Comune di Piacenza