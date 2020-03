Numero dedicato dell’Ausl per avere informazioni sui propri cari ricoverati

Un numero dedicato alle famiglie con pazienti ricoverati. Lo ha messo a disposizione l’Ausl di Piacenza: “Comprendiamo le preoccupazioni e le difficoltà di informazione che vivono, in questo momento, i familiari dei pazienti ricoverati nelle nostre strutture a causa dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Coronavirus. Per questo è stato attivato un servizio di informazione dedicato. Chiamando il numero telefonico 0523 303123, dalle ore 8.30 alle ore 14, sarà possibile ricevere le indicazioni utili e le modalità di contatto necessarie per ricevere gli aggiornamenti sullo stato di salute dei propri cari, direttamente dai medici che hanno i pazienti in cura.

