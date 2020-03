Il sindaco Barbieri ai colleghi del territorio: “Non molliamo”

Anche questa sera il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. Costretta a casa a causa della positività da Covid-19 da giorni, il primo cittadino ha rivolto un pensiero sentito ai suoi colleghi del territorio.

“Stasera consentitemi un pensiero per i miei colleghi sindaci del territorio. Al mattino appena svegli ci sentiamo sulla nostra chat per il buongiorno e per fare il punto sugli amministratori malati. Poi iniziamo a interfacciarci e non ci fermiamo più fino alla sera tardi. Si condividono i problemi, si ricercano le soluzioni, ci si confronta per fronteggiare le varie emergenze. Alle differenze di colore politico si è sostituita una profonda unità di intenti. Non ci siamo mai sentiti così uniti e così legati alla nostra gente. I nostri rapporti di amicizia e colleganza sono diventati fortissimi e speciali. Siamo un unico territorio, forte e tenace, di cui siamo innamorati. Una comunità che ci trasmette ogni giorno la forza di combattere, riempiendoci di orgoglio. Così, uniti e determinati, non arretreremo di un millimetro e continueremo nel nostro impegno”.