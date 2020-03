escapecoronacontest: la voglia di normalità corre sul web

Ci provano in ogni modo gli operatori dell’educazione a superare gli ostacoli di questo terribile momento storico. Tra videoconferenze, attività via social e video condivisi, si cerca in ogni modo di colmare, almeno virtualmente, le distanze tra insegnanti e giovani a forzata distanza.

Ci provano anche gli operatori di Eureka, una tra le cooperative che fornisce servizi educativi per diversi comuni della nostra provincia. Lo fa con “Escape Corona contest”. Si tratta di un concorso on-line per tutti: famiglie con bambini piccoli e grandi. Previsti tre appuntamenti settimanali in cui gli operatori proporranno prove da compiere insieme in famiglia o da soli attraverso le pagine Instagram e Facebook della cooperativa. Ogni partecipante nel momento in cui realizza la prova che può essere di varia natura pubblica un post con l’hashtag escapecoronacontest.

Al termine di questo periodo difficile verrà valutato l’elaborato migliore che vincerà una settimana di centro estivo in una delle strutture gestite dalla cooperativa. Un contest che partirà oggi e che è svolto grazie all’iniziativa volontaria dei soci e dei dipendenti della realtà presieduta da Silvia Quarati.