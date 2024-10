Eureka compie 35 anni: a Palazzo Farnese il convegno “Naturalmente insieme”

La cooperativa Eureka di Piacenza è arrivata al trentacinquesimo anno di vita, un compleanno che verrà festeggiato con il convegno “Naturalmente Insieme”, in programma sabato 5 ottobre nella cappella ducale di Palazzo Farnese e moderato dalla responsabile relazioni esterne del Gruppo Libertà, Nicoletta Bracchi.

Alle 9 è prevista la registrazione delle presenze, mentre subito dopo è prevista l’apertura del convegno con il saluto della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi.

L’introduzione del convegno sarà affidata a Carolina Soldati, presidente di Eureka.

Seguirà il dibattito “L’ambiente naturale come strumento di crescita e inclusione.

Il contributo delle neuroscienze”, con il dottor Andrea Bariselli, psicologo clinico e neuroscienziato.

Dopodiché il convengo proseguirà con “Into the wild. Educazione ed esperienza estetica in natura” con la professoressa Laura Aimo, docente di estetica e filosofia dell’esperienza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza.

Infine, è previsto l’incontro “Esperienze di outdoor nei servizi” a cura dei coordinatori di Eureka.