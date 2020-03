Vallera e Veggioletta, terminati i lavori di asfaltatura

Sono terminati negli ultimi giorni di febbraio i lavori di asfaltatura di diverse vie a Vallera e alla Veggioletta. In particolare, a Vallera sono state riasfaltate le laterali di Via Zambelli, mentre alla Veggioletta si è intervenuti con la bitumatura di Via del Maino e di Via Franceschini.

“I vari interventi di lavori pubblici che abbiamo messo in cantiere per il 2020 riprenderanno non appena le condizioni lo consentiranno – commenta l’Assessore Marco Tassi – Oggi l’emergenza sanitaria impone a tutti di rispettare i Decreti governativi e soprattutto le prescrizioni sanitarie per evitare il proliferare del contagio. Quando sarà possibile ripartiremo con il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria”.