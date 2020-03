Misterioso inginocchiatoio posizionato in mezzo a piazza Sant’Antonino

Un misterioso inginocchiatoio è stato ritrovato stamattina (26 marzo) in piazza Sant’Antonino, con una telecamera rivolta verso il piccolo banco di legno e la scritta in inglese “By using this you accept terms and conditions”, ovvero “Utilizzandolo accetti termini e condizioni”. Una boutade di un artista piacentino? Oppure un invito a redimersi da qualche colpa? O ancora un’esortazione a ritrovare la fede in questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus? Difficile dirlo, perché nessuno – per ora – ha rivendicato la paternità di questa curiosa installazione. Nel frattempo, la polizia municipale ha provveduto a rimuovere l’inginocchiatoio e il supporto metallico della videocamera dal selciato della piazza. Ulteriori accertamenti verranno effettuati nelle prossime ore.

