I bambini regalano il pasto ai medici: “Sono i nostri eroi con la mascherina”

Pizza e focaccia per dare un benvenuto caloroso agli angeli in camice bianco. Gli alunni della classe seconda A della scuola elementare “Giordani” di Piacenza hanno omaggiato i medici arrivati a Piacenza in seguito alla call nazionale aperta dal Governo per reperire professionisti sanitari destinati alle aree più colpite dal Coronavirus. I bambini e le bambine, infatti, hanno consegnato alcuni pacchetti di deliziose prelibatezze preparate dai gestori del negozio “Te la do io la merenda”, accompagnate da bigliettini di solidarietà e ringraziamento. “L’auspicio – dicono i piccoli – è quello di regalare ai nostri supereroi con la mascherina un sorriso e un gustoso pasto già pronto”.

