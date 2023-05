Sos pizzaioli: “Manca personale”. Confesercenti organizza un corso

Sos personale nelle pizzerie della provincia di Piacenza. Mancano soprattutto giovani. La mattina del 15 maggio, Confesercenti ha organizzato, presso la propria sede, un corso dimostrativo rivolto a titolari e dipendenti delle pizzerie piacentine con lo scopo di migliorare performance e qualificazione. Una giornata resa possibile grazie alla collaborazione di Gpizza, nata dall’unione di 5 professionisti dell’arte bianca.

Che sia una semplice margherita o un calzone farcito la pizza è un alimento a cui gli italiani, e non solo, non possono rinunciare. Tutti vanno pazzi per la pizza, ma anche questo settore, risente della crisi di personale.