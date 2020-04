La “spesa sospesa” arriva a Sant’Antonio: generi alimentari per i bisognosi

Non si fermano nel Piacentino le iniziative di solidarietà pensate appositamente per chi sta vivendo un particolare momento di difficoltà economica a causa del Coronavirus. “Chi ha mette, chi non ha prende”. Con questo messaggio la parrocchia di Sant’Antonio Abate di Piacenza ha messo a disposizione dei bisognosi diversi generi alimentari come tonno in scatola, pasta, legumi e farina. Il cibo è stato posizionato su un tavolo posto all’esterno della parrocchia di Sant’Antonio.

