Pronto Spesa Comune, anche Coldiretti aderisce all’iniziativa

Anche Coldiretti, grazie in particolare all’invito e all’interessamento dell’assessore al commercio, Stefano Cavalli, aderisce a “Pronto Spesa”, il servizio di ordinazione e consegna a domicilio dei generi alimentari di prima necessità che il Comune di Piacenza, in collaborazione con le associazioni di categoria Unione Commercianti e Confesercenti, ha attivato per contrastare e contenere il diffondersi del contagio da virus Covid-19. Sarà possibile quindi, per coloro che vorranno avvalersi di tale opportunità contattando il numero 0523/492737 messo a disposizione dal Comune di Piacenza, ordinare e ricevere a domicilio anche la spesa del contadino per gustare cibi nostrani di qualità a chilometro zero. Nel Piacentino la rete delle aziende di Campagna Amica che porta a casa i prodotti è già attiva da due settimane. La ricca offerta comprende farine, prodotti da forno, ortaggi, marmellate, miele e formaggi, ma anche vino e birra artigianale.

Esprimono soddisfazione, per la scelta di Coldiretti di aderire all’iniziativa, anche il vicesindaco Elena Baio e gli assessori Federica Sgorbati e Jonathatan Papamarenghi, impegnati in prima persona nella fase di organizzazione e di promozione del servizio. “Pronto Spesa Comune – sottolineano gli amministratori -, si rivolge a persone anziane, sole, disabili, affette da patologie, con problemi di salute o impossibilitate a provvedere direttamente all’acquisto dei beni di cui necessitano e che non possano contare sul supporto di parenti o conoscenti. Questi cittadini, chiamando il numero unico 0523/492737 dalle 9 alle 12 dal lunedì al sabato, potranno comunicare con operatori del Comune che li metteranno direttamente in contatto con uno dei punti vendita di generi di prima necessità che si sono resi disponibili alla consegna gratuita a domicilio”.

I contatti delle aziende di Campagna Amica che hanno aderito, oltre che sul sito del Comune di Piacenza, sono consultabili sulla pagina facebook “Campagna Amica Piacenza” e sul profilo instagram “Coldiretti Piacenza”.