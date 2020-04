Mobilità sostenibile, contributo fino a 191 euro per tre anni a chi acquista auto ibride

Tornano gli incentivi per sostenere chi decide di acquistare auto ad alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico. Anche nel 2020 la Regione concede, per tre anni, un contributo fino a un massimo di 191 euro (pari al costo del bollo medio) ai cittadini residenti in Emilia-Romagna che acquisteranno un’auto ibrida di prima immatricolazione ad uso privato con alimentazione benzina-elettrico, gasolio-elettrico, gpl-elettrico, metano-elettrico o benzina-idrogeno.

Il contributo – accreditato direttamente a seguito della registrazione su una piattaforma web dell’ente – verrà erogato in tre tranche (una all’anno dal 2020 al 2022) e potrà arrivare fino ad un massimo di 573 euro per auto.

“STANZIAMENTO TOTALE DI TRE MILIONI DI EURO” – Rinnovando l’impegno già preso negli anni passati la Regione, con l’ultima legge di bilancio, ha messo a disposizione 3 milioni di euro, uno per ogni anno, per continuare a promuovere un intervento in favore della mobilità sostenibile che, in regione, ha visto quasi raddoppiare in pochi anni la diffusione di veicoli più ecologici passando dai 4.369 del 2016 agli 8.080 del 2019. “Abbiamo confermato anche per i prossimi tre anni il contributo a chi acquista auto ecologiche con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, perché vogliamo continuare a promuovere un’iniziativa che punta a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre in modo stabile l’inquinamento- ha sottolineato l’assessore regionale alla mobilità Andrea Corsini-. E’ un incentivo apprezzato che ha dimostrato di andare incontro alle esigenze dei cittadini – ha aggiunto-. Come ci dicono i numeri, in un paio di anni le domande sono più che raddoppiate passando dalle 2.046 del 2017 alle oltre 4.300 dello scorso anno, un’adesione che aiuta il rinnovo del parco auto dell’Emilia-Romagna e la mobilità sostenibile”.

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO – I cittadini proprietari di una autovettura immatricolata nel 2020 – che dovranno comunque pagare il bollo auto – per accedere al contributo regionale devono inserire esclusivamente online i dati anagrafici, quelli dell’auto e le coordinate bancarie o postali sulle quali si desidera ricevere l’importo dovuto, accreditandosi tramite FedeRa o Spid. Sarà sufficiente comunicare i dati una sola volta e, per i tre anni successivi, la Regione provvederà automaticamente all’accredito del contributo. Sarà possibile registrarsi online a partire dalle ore 14.00 del 4 maggio prossimo e fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2020 sulla piattaforma sul portale regionale all’indirizzo http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi.