Nuovi mestieri in Appennino. Piace e cresce la professione “guida ambientale”

I corsi della Regione per diventare guida ambientale, con il patrocinio di Aigae, vedono una crescita di iscritti del 10 per cento ogni anno. All’ultimo corso, con il 50 per cento di lezioni all’aperto in tutte le valli (la prima al museo della Resistenza di Sperongia, e poi sulla via degli Abati, a Coli, così come in Valnure, Arda e ora Tidone), hanno passato le rigide selezioni in diciannove, di cui 11 donne: e questi si sono trovati poi davanti a vere e proprie sfide e simulazioni, dalla “mezza neve” sul Ragola alle richieste dei possibili escursionisti indisciplinati. I partecipanti arrivano da San Remo, da Rapallo, da Bergamo, da Brescia, da Lecco, da Milano, da Pavia, da Cremona, da Piacenza.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTĂ€