La piacentina Annalisa Guaraldo eletta coordinatrice regionale di Aigae

La piacentina Annalisa Guaraldo è stata nominata coordinatrice regionale di Aigae, associazione italiana guide ambientali escursionistiche durante l’assemblea Nazionale che ha ratificato il rinnovo delle cariche direttive dell’associazione. Ora, il 50% dei vertici regionali Aigae è costituito da donne.

“I miei propositi come consigliera territoriale sono volti a continuare e migliorare la collaborazione con gli enti di formazione del territorio per lo sviluppo di figure sempre più aderenti agli standard qualitativi di Aigae – il commento di Guaraldo -, lavorare per una continua conoscenza, promozione e giusta valorizzazione della figura di Gae, la guida ambientale escursionistica, in ambito territoriale e istituzionale e portare avanti il lavoro di collegamento e riferimento tra le Gae e l’associazione e tra le Gae e gli enti locali ed istituzionali del territorio”.

Aigae è attiva dal 1992, oltre 3500 guide associate in tutta Italia, fra cui 783 guide parco, 650 sono anche accompagnatrici turistiche, 55 le guide speleologiche e 17 le guide vulcanologiche. Aigae è componente dell’Osservatorio Nazionale Turismo Verde, del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.