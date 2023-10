Lavori alle linee elettriche e niente luce il giorno dei Santi. Ottone scrive alla prefettura

Chi arriverà a Ottone oggi, giovedì, o il 31 ottobre la troverà buia almeno dalle 9 alle 15.30. Non sarà un effetto a sorpresa pensato per Halloween, ma un disagio che il sindaco Federico Beccia ha portato direttamente in prefettura e in Regione, scrivendo una lettera-denuncia.

“La situazione è insostenibile, con grave danno per le attività produttive di questo paese e per la sicurezza di tutti i cittadini”, si legge nella lettera firmata dal primo cittadino. “A causa di lavori di manutenzione alle linee elettriche da parte di E-Distribuzione, saremo senza energia elettrica e l’amministrazione comunale non ne sapeva nulla”.

Al sindaco non va giù, in particolare, che sia stata programmata l’interruzione di energia elettrica per lavori anche nel giorno dei Santi, martedì, quando in tanti decidono di tornare in Alta Valtrebbia per far visita ai propri cari al camposanto, riaprendo le seconde case. Ieri e martedì, giorno della prima interruzione, Ottone era inoltre in zona “rossa” per l’allerta meteo di Protezione civile.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ