Nei comuni della Val Tidone è partita l’assegnazione dei buoni spesa

Per le famiglie in difficoltà

È partita, nei comuni valtidonesi, l’assegnazione dei buoni spesa. Il primo ad averli già distribuiti è Alta Val Tidone, mentre nei restanti i buoni saranno distribuiti questa settimana. Ognuno ha scelto modalità differenti per l’assegnazione ma la raccomandazione è sempre la stessa, e cioè di non recarsi negli uffici ma di consultare prima i siti internet dei comuni e, dove possibile, inviare le domande via email.