Pronto spesa, consegnati oltre 350 borse alimentari e 20 kit scolastici

Oltre 350 consegne alimentari e 260 richieste di informazioni. Il centralino di “pronto spesa” attivato dal Comune di Piacenza è stato subissato di telefonate: in queste prime quattro settimane, infatti, gli operatori hanno “esaudito” circa quindici ordinazioni di cibo a domicilio ogni giorno. Il servizio, nato per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha quindi fornito un supporto di prima necessità a molte famiglie impossibilitate a muoversi. E così continuerà a fare anche nei prossimi giorni: il “pronto spesa” resta disponibile attraverso la linea 0523.492737, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12.

MATERIALE SCOLASTICO – Prosegue a pieno ritmo anche la consegna di materiale scolastico a casa: dal 1° aprile ad oggi l’amministrazione comunale ha gestito una ventina di richieste di quaderni, matite, biro, raccoglitori ad anelli e altri prodotti di cancelleria essenziali per la didattica a distanza e la quotidianità scolastica dei bambini. Le modalità per effettuare gli ordini restano invariate: bisogna contattare il numero 0523.492737, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12. “Siamo davvero soddisfatti – commenta l’assessore al welfare Federica Sgorbati, coadiuvata dai colleghi Jonathan Papamarenghi (cultura) e Stefano Cavalli (commercio) – perché stiamo intercettando i bisogni di numerosi cittadini in questo difficile periodo di allerta sanitaria. Gli uffici hanno ricevuto molte mail di ringraziamento”.

ADESIONE DI CONAD – Si amplia ulteriormente, con l’ingresso dei punti vendita Conad di via Modenesi, via XX Settembre, via Deledda e di Via Atleti Azzurri d’Italia, la rete degli esercizi commerciali aderenti al servizio “di “pronto spesa” comunale, che dalla metà di marzo garantisce la consegna gratuita dei generi alimentari alle persone affette da Coronavirus o in isolamento domiciliare fiduciario, agli anziani soli e ai cittadini con disabilità che non possano contare sul supporto di familiari o conoscenti. L’elenco completo dei negozi aderenti all’iniziativa, che ad oggi conta oltre 60 realtà tra alimentari, esercizi specializzati in cancelleria e materiale scolastico, nonché numerosi produttori agricoli di Campagna Amica appartenenti a Coldiretti, è aggiornato costantemente al link www.comune.piacenza.it/prontospesa.