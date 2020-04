Scoppia incendio nell’ex mercato ortofrutticolo, domato dai vigili del fuoco

Un incendio, probabilmente di origine dolosa, è scoppiato tra alcuni rifiuti accatastati all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo, a Piacenza. Erano le 15 di oggi pomeriggio, 10 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che stavano dilagando nella struttura, che da tempo versa in stato di abbandono. Il tempestivo intervento dalla caserma di strada Valnure ha limitato i danni. Sul posto anche gli agenti di polizia di Stato e polizia Municipale.

