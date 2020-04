Gli alunni diventano esploratori: le scoperte raccolte in un libro digitale

A caccia di fiori, coccinelle, foglie, semi, frutti e altre “magie della natura” immancabili anche nei giardini di casa. In questo periodo di isolamento da coronavirus, le educatrici della scuola materna San Vincenzo De Paoli in via Emilia Parmese hanno coinvolto – a distanza, ovviamente – gli alunni in divertenti attività di scoperta dell’ambiente circostante. C’è chi ha piantato per la prima volta un alberello in un vaso sul balcone e chi ha osservato da vicino le api mentre risucchiano il nettare dai fiori: ogni piccolo dettaglio della quotidianità è stato incorniciato in fotografie, racconti e disegni. Tutto questo materiale è stato raccolto dalle insegnanti della struttura per l’infanzia, per confezionare un regalo pasquale destinato a sorpresa alle famiglie: un libro digitale con le “perlustrazioni” dei piccoli esploratori. Il volume è disponibile gratuitamente online.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà