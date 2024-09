Finisce con l’auto contro un veicolo in sosta e si ribalta: ferita una donna

E’ di una donna ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre, lungo la via Emilia bel quartiere San Lazzaro di Piacenza.

La donna, intorno alle 13.40, stava procedendo a bordo dell’auto quando per cause ancora da chiarire ha urtato un veicolo in sosta, ribaltandosi si u un fianco al centro della strada. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’auto infermieristica e due ambulanze della Croce Rossa. La donna è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.