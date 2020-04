Contagi domiciliari, Venturi: “Suggerisco di andare negli alberghi a disposizione”

Molti contagi avvengono all’interno delle mura domestiche. Lo ha ribadito il commissario regionale all’emergenza Sergio Venturi il quale, nella conferenza quotidiana via Facebook, ha consigliato a chi è positivo al Covid di usufruire degli alberghi a disposizione nelle province emiliano romagnole. “Se vi propongono di trascorrere tre settimane in un albergo, vi suggerisco di accettare. E se non ve lo propongono chiedetelo voi perché è meglio stare un po’ distanti da casa che avere il rimorso di aver contagiato un familiare”.

Ieri, 14 aprile, il commissario aveva spiegato che il numero delle vittime del Coronavirus è ancora molto alto anche a causa del ritardo nelle comunicazioni.

Il commissario all’emergenza Sergio Venturi ha voluto chiudere la conferenza di ieri con un ringraziamento particolare ai volontari del soccorso sempre in prima linea per i quali ha proposto la realizzazione di un monumento. La conferenza è ormai un appuntamento fisso per gli emiliani romagnoli, il numero di utenti collegati durante la diretta è salito anche a ottomila.