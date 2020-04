“Il mio sogno americano”. Il piacentino Andrea Marasso in North Carolina

“Sto vivendo il mio sogno americano. Prendo ogni possibilità che mi viene offerta senza pormi limiti”. Andrea Marasso ha 22 anni ed è uno studente dell’università Cattolica di Piacenza. Iscritto al double degree ha frequentato i primi due anni del percorso di management internazionale nel campus della nostra città e ora si trova negli Stati Uniti per completare il suo percorso di studi alla prestigiosa Elon University, in North Carolina dove a maggio 2021 si laureerà. Nel frattempo sta frequentando, sempre all’interno del suo percorso di formazione universitaria Oltreoceano, un tirocinio lavorativo che si concluderà a giugno. Il suo sogno è di restare in America.

