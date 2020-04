Partita la consegna di oltre 7mila mascherine ai cittadini

E’ partita in questi giorni la consegna delle mascherine in diversi comuni valtidonesi. A Pianello i volontari di Croce Rossa e Protezione civile stanno distribuendo casa per casa quattro mascherine per ogni ultrasettantenne e il resto delle circa 1.200 mascherine disponibili saranno distribuite con priorità scelte dall’amministrazione. Ad Alta Val Tidone la consegna si concluderà nei prossimi giorni. Qui le mascherine a disposizione sono circa 6mila, acquistate grazie a privati che hanno integrato quelle fornite dalla regione al comune. Anche in questo caso la consegna è porta a porta.

