Scoperta mondiale dello staff di Radiologia, Donini: “Da Piacenza un motivo di speranza”

Piacenza ha affrontato la pandemia con un’intensità paragonabile a pochi altri casi al mondo. Dalla tragedia che ha investito il nostro territorio nasce una speranza per il futuro ed è quella individuata dallo studio dello staff di Radiologia guidato dal dottor Emanuele Michieletti, pubblicato sull’autorevole Radiology. Un motivo di grande orgoglio per l’ospedale piacentino e per tutto il territorio.

“Mentre veniva gestita un’emergenza senza precedenti – commenta l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini– la nostra sanità pubblica si è mostrata in grado di sviluppare un prezioso lavoro di ricerca, che ha suscitato un grande interesse a livello internazionale. Non possiamo che essere orgogliosi di questo successo, che offre nuove, concrete speranze nella lotta al virus; e lo siamo ancor più perché viene da Piacenza, la provincia più colpita dell’Emilia-Romagna dal Coronavirus, dove le strutture e il personale sanitario sono stati sottoposti, e ancora lo sono, a un’enorme pressione. La professionalità e il valore dei nostri professionisti e operatori, che costituiscono la vera ricchezza della nostra sanità pubblica – conclude Donini- dimostrano ancora una volta come investire in sanità debba essere una priorità: noi continueremo a farlo, con impegno sempre maggiore. Guardando a chi ogni giorno, sul campo, mette a disposizione competenze, ingegno, passione, a servizio del bene comune”.