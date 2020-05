Test sierologici, nel Piacentino per ora un solo ambulatorio autorizzato

Test sierologici anti-Covid su operatori pubblici e dipendenti privati delle aziende interessate. Nel Piacentino, ad oggi, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato un solo ambulatorio – il centro Fisiomed di Fiorenzuola – nell’erogazione degli esami rapidi per verificare la presenza di anticorpi da Coronavirus nell’organismo. “Al momento attuale le conoscenze in merito alla risposta immunitaria da infezione da virus SARS- CoV-2 non sono consolidate e i test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale”, spiega la Giunta Bonaccini.

La delibera di Giunta Regionale del 16 aprile 2020 vieta i test sierologici su privati cittadini e la loro commercializzazione per autodiagnosi, circoscrivendo l’ambito di utilizzo ai controlli a tappeto nelle ditte – su proposta dei datori di lavoro – e nei percorsi di screening pubblici avviati dall’Asl.