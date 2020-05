Su Telelibertà “Pane e internet” per insegnare la tecnologia agli anziani

Ricordate il programma Rai “Non è mai troppo tardi”, con il maestro Alberto Manzi che negli anni Sessanta insegnava a leggere e scrivere? Telelibertà rinnova quello storico format di successo aggiornandolo ai tempi del digital. “Pane e Internet” ogni mattina, da lunedì 4 maggio, guiderà gli anziani a usare la tecnologia per comunicare con parenti e amici e fare acquisti online.

Internet, computer e smartphone non avranno più segreti. Basterà sintonizzarsi sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì, alle ore 12.55 (con replica alle ore 19) per accedere ai corsi di alfabetizzazione digitale della Regione Emilia Romagna. Anche i nonni riusciranno finalmente ad utilizzare i nuovi strumenti preziosi per comunicare o fare la spesa in ogni momento della giornata.

“Continuiamo a sostenere le fasce più deboli della popolazione in questo momento particolarmente delicato – afferma il direttore di Telelibertà, Nicoletta Bracchi -. Dopo gli appuntamenti quotidiani dedicati alla ginnastica e al benessere in casa, abbiamo pensato ad un modo semplice e diretto per avvicinare i telespettatori all’uso delle tecnologie informatiche. Strumenti fondamentali specialmente in una fase di emergenza come quella che stiamo vivendo”.

Con parole semplici ed esempi finalmente alla portata di tutti, i docenti Roger Ottani e Federica Cavalieri spiegheranno come creare un account di posta elettronica, come configurare uno smartphone, come ricercare informazioni su internet, come proteggere i dati sensibili. Le prime lezioni riguarderanno in particolare la navigazione e la consultazione tramite i principali motori di ricerca e il tema dell’e-commerce, con esempi di siti affidabili e consigli per ricercare recensioni e opinioni dei clienti.