Neopapà in ospedale anche dopo la nascita: Ausl valuta la riapertura

“Noi ostetriche con voi, ostetriche unite alle donne sempre”: è questo è il messaggio celebrativo del 2020 lanciato in occasione della Giornata internazionale delle ostetriche in calendario il 5 maggio, in un periodo in cui il mondo è stravolto dalla pandemia da Coronavirus.

In occasione della Giornata mondiale, l’Ausl di Piacenza fa sapere alle donne in attesa che il Punto Nascita offrirà presto la possibilità di una visita virtuale alle sue sale parto e la conoscenza con il personale ostetrico.

A Piacenza è sempre stata garantita la presenza dei papà nel momento del travaglio e del parto e ora l’Ausl sta valutando l’eventualità di ripristinare parzialmente la loro presenza anche nei giorni successivi alla nascita.

Giornata ostetriche: il comunicato dell’Ausl